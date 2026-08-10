Giá TRUST AI hôm nay

Giá TRUST AI (TRT) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00821934, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá TRT sang USD là $ 0.00821934 mỗi TRT.

TRUST AI hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 31,233, với nguồn cung lưu hành 3.80M TRT. Trong vòng 24 giờ qua, TRT được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 11.0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00549519.

Về hiệu suất ngắn hạn, TRT biến động -- trong giờ qua và 0.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 74.05.

Thông tin thị trường TRUST AI (TRT)

Vốn hóa thị trường $ 31.23K$ 31.23K $ 31.23K Khối lượng (24H) $ 74.05$ 74.05 $ 74.05 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 172.61K$ 172.61K $ 172.61K Nguồn cung lưu thông 3.80M 3.80M 3.80M Tổng cung 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của TRUST AI là $ 31.23K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 74.05. Nguồn cung lưu hành của TRT là 3.80M, với tổng nguồn cung là 21000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 172.61K.