Giá TrumPOW hôm nay

Giá TrumPOW (TRMP) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 3.23% trong 24 giờ qua. Tỷ giá TRMP sang USD là $ 0 mỗi TRMP.

TrumPOW hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 180,762, với nguồn cung lưu hành 194.57B TRMP. Trong vòng 24 giờ qua, TRMP được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, TRMP biến động +0.10% trong giờ qua và +2.98% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường TrumPOW (TRMP)

Vốn hóa thị trường $ 180.76K$ 180.76K $ 180.76K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 180.76K$ 180.76K $ 180.76K Nguồn cung lưu thông 194.57B 194.57B 194.57B Tổng cung 194,573,486,816.5431 194,573,486,816.5431 194,573,486,816.5431

Vốn hoá thị trường hiện tại của TrumPOW là $ 180.76K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của TRMP là 194.57B, với tổng nguồn cung là 194573486816.5431. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 180.76K.