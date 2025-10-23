Thông tin giá theo USD của Trumpius Maximus (TRUMPIUS)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.0024373 $ 0.0024373 $ 0.0024373 Thấp nhất 24H $ 0.00330796 $ 0.00330796 $ 0.00330796 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.0024373$ 0.0024373 $ 0.0024373 Cao nhất 24H $ 0.00330796$ 0.00330796 $ 0.00330796 ATH $ 0.43177$ 0.43177 $ 0.43177 Giá thấp nhất $ 0.00230379$ 0.00230379 $ 0.00230379 Biến động giá (1 giờ) +0.03% Biến động giá (1D) -6.92% Biến động giá (7 ngày) -15.50% Biến động giá (7 ngày) -15.50%

Giá thời gian thực của Trumpius Maximus (TRUMPIUS) là $0.00250386. Trong 24 giờ qua, TRUMPIUS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.0024373 và cao nhất là $ 0.00330796, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của TRUMPIUS là $ 0.43177, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00230379.

Về hiệu suất ngắn hạn, TRUMPIUS đã biến động +0.03% trong 1 giờ qua, -6.92% trong 24 giờ và -15.50% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Trumpius Maximus (TRUMPIUS)

Vốn hóa thị trường $ 117.68K$ 117.68K $ 117.68K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 117.68K$ 117.68K $ 117.68K Nguồn cung lưu thông 47.00M 47.00M 47.00M Tổng cung 47,000,000.0 47,000,000.0 47,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Trumpius Maximus là $ 117.68K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của TRUMPIUS là 47.00M, với tổng nguồn cung là 47000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 117.68K.