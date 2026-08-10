Giá Trump Oil Reserve hôm nay

Giá Trump Oil Reserve (OIL) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.92% trong 24 giờ qua. Tỷ giá OIL sang USD là $ 0 mỗi OIL.

Trump Oil Reserve hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 53,852, với nguồn cung lưu hành 999.96M OIL. Trong vòng 24 giờ qua, OIL được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00651959, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, OIL biến động +0.01% trong giờ qua và +1.13% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Trump Oil Reserve (OIL)

Vốn hóa thị trường $ 53.85K$ 53.85K $ 53.85K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 53.85K$ 53.85K $ 53.85K Nguồn cung lưu thông 999.96M 999.96M 999.96M Tổng cung 999,961,888.281722 999,961,888.281722 999,961,888.281722

Vốn hoá thị trường hiện tại của Trump Oil Reserve là $ 53.85K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của OIL là 999.96M, với tổng nguồn cung là 999961888.281722. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 53.85K.