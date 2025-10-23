Thông tin giá theo USD của TruFin Staked INJ (TRUINJ)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 8.09 $ 8.09 $ 8.09 Thấp nhất 24H $ 8.46 $ 8.46 $ 8.46 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 8.09$ 8.09 $ 8.09 Cao nhất 24H $ 8.46$ 8.46 $ 8.46 ATH $ 16.29$ 16.29 $ 16.29 Giá thấp nhất $ 4.75$ 4.75 $ 4.75 Biến động giá (1 giờ) +0.24% Biến động giá (1D) -2.19% Biến động giá (7 ngày) -9.11% Biến động giá (7 ngày) -9.11%

Giá thời gian thực của TruFin Staked INJ (TRUINJ) là $8.2. Trong 24 giờ qua, TRUINJ được giao dịch với mức thấp nhất là $ 8.09 và cao nhất là $ 8.46, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của TRUINJ là $ 16.29, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 4.75.

Về hiệu suất ngắn hạn, TRUINJ đã biến động +0.24% trong 1 giờ qua, -2.19% trong 24 giờ và -9.11% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường TruFin Staked INJ (TRUINJ)

Vốn hóa thị trường $ 11.40M$ 11.40M $ 11.40M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 11.40M$ 11.40M $ 11.40M Nguồn cung lưu thông 1.39M 1.39M 1.39M Tổng cung 1,390,416.091981485 1,390,416.091981485 1,390,416.091981485

Vốn hoá thị trường hiện tại của TruFin Staked INJ là $ 11.40M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của TRUINJ là 1.39M, với tổng nguồn cung là 1390416.091981485. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 11.40M.