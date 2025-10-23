Thông tin giá theo USD của Troll House (TROLLHOUSE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00002162 Cao nhất 24H $ 0.00002448 ATH $ 0.00104095 Giá thấp nhất $ 0.00002162 Biến động giá (1 giờ) +0.48% Biến động giá (1D) -8.08% Biến động giá (7 ngày) -18.67%

Giá thời gian thực của Troll House (TROLLHOUSE) là $0.00002218. Trong 24 giờ qua, TROLLHOUSE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00002162 và cao nhất là $ 0.00002448, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của TROLLHOUSE là $ 0.00104095, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00002162.

Về hiệu suất ngắn hạn, TROLLHOUSE đã biến động +0.48% trong 1 giờ qua, -8.08% trong 24 giờ và -18.67% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Troll House (TROLLHOUSE)

Vốn hóa thị trường $ 22.17K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 22.17K Nguồn cung lưu thông 999.31M Tổng cung 999,307,695.077659

Vốn hoá thị trường hiện tại của Troll House là $ 22.17K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của TROLLHOUSE là 999.31M, với tổng nguồn cung là 999307695.077659. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 22.17K.