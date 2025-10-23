Thông tin giá theo USD của Troll Dog (TOBY)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.45% Biến động giá (1D) -5.49% Biến động giá (7 ngày) -10.23% Biến động giá (7 ngày) -10.23%

Giá thời gian thực của Troll Dog (TOBY) là --. Trong 24 giờ qua, TOBY được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của TOBY là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, TOBY đã biến động +0.45% trong 1 giờ qua, -5.49% trong 24 giờ và -10.23% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Troll Dog (TOBY)

Vốn hóa thị trường $ 9.58K$ 9.58K $ 9.58K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 9.58K$ 9.58K $ 9.58K Nguồn cung lưu thông 996.84M 996.84M 996.84M Tổng cung 996,838,308.039171 996,838,308.039171 996,838,308.039171

Vốn hoá thị trường hiện tại của Troll Dog là $ 9.58K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của TOBY là 996.84M, với tổng nguồn cung là 996838308.039171. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 9.58K.