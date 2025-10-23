Thông tin giá theo USD của Trivians (TRIVIA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.04093968$ 0.04093968 $ 0.04093968 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) +0.13% Biến động giá (7 ngày) +0.13%

Giá thời gian thực của Trivians (TRIVIA) là --. Trong 24 giờ qua, TRIVIA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của TRIVIA là $ 0.04093968, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, TRIVIA đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và +0.13% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Trivians (TRIVIA)

Vốn hóa thị trường $ 33.74K$ 33.74K $ 33.74K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 54.86K$ 54.86K $ 54.86K Nguồn cung lưu thông 615.00M 615.00M 615.00M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Trivians là $ 33.74K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của TRIVIA là 615.00M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 54.86K.