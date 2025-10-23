Thông tin giá theo USD của Trench Digger (TRENCH)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.04434986 $ 0.04434986 $ 0.04434986 Thấp nhất 24H $ 0.051419 $ 0.051419 $ 0.051419 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.04434986$ 0.04434986 $ 0.04434986 Cao nhất 24H $ 0.051419$ 0.051419 $ 0.051419 ATH $ 0.524208$ 0.524208 $ 0.524208 Giá thấp nhất $ 0.03046267$ 0.03046267 $ 0.03046267 Biến động giá (1 giờ) -0.18% Biến động giá (1D) -10.16% Biến động giá (7 ngày) +22.74% Biến động giá (7 ngày) +22.74%

Giá thời gian thực của Trench Digger (TRENCH) là $0.04546349. Trong 24 giờ qua, TRENCH được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.04434986 và cao nhất là $ 0.051419, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của TRENCH là $ 0.524208, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.03046267.

Về hiệu suất ngắn hạn, TRENCH đã biến động -0.18% trong 1 giờ qua, -10.16% trong 24 giờ và +22.74% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Trench Digger (TRENCH)

Vốn hóa thị trường $ 45.46K$ 45.46K $ 45.46K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 45.46K$ 45.46K $ 45.46K Nguồn cung lưu thông 1.00M 1.00M 1.00M Tổng cung 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Trench Digger là $ 45.46K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của TRENCH là 1.00M, với tổng nguồn cung là 1000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 45.46K.