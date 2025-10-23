Thông tin giá theo USD của Trench Coin (TRENCH)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0
Thấp nhất 24H $ 0
Cao nhất 24H $ 0
ATH $ 0.00225343
Giá thấp nhất $ 0
Biến động giá (1 giờ) +2.69%
Biến động giá (1D) -1.76%
Biến động giá (7 ngày) -25.26%

Giá thời gian thực của Trench Coin (TRENCH) là --. Trong 24 giờ qua, TRENCH được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của TRENCH là $ 0.00225343, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, TRENCH đã biến động +2.69% trong 1 giờ qua, -1.76% trong 24 giờ và -25.26% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Trench Coin (TRENCH)

Vốn hóa thị trường $ 186.66K
Khối lượng (24H) --
Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 186.66K
Nguồn cung lưu thông 999.96M
Tổng cung 999,961,848.855332

Vốn hoá thị trường hiện tại của Trench Coin là $ 186.66K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của TRENCH là 999.96M, với tổng nguồn cung là 999961848.855332. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 186.66K.