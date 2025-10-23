Thông tin giá theo USD của Treehouse AVAX (TAVAX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 22.81 $ 22.81 $ 22.81 Thấp nhất 24H $ 23.8 $ 23.8 $ 23.8 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 22.81$ 22.81 $ 22.81 Cao nhất 24H $ 23.8$ 23.8 $ 23.8 ATH $ 43.51$ 43.51 $ 43.51 Giá thấp nhất $ 12.16$ 12.16 $ 12.16 Biến động giá (1 giờ) +0.18% Biến động giá (1D) -0.98% Biến động giá (7 ngày) -13.44% Biến động giá (7 ngày) -13.44%

Giá thời gian thực của Treehouse AVAX (TAVAX) là $23.49. Trong 24 giờ qua, TAVAX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 22.81 và cao nhất là $ 23.8, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của TAVAX là $ 43.51, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 12.16.

Về hiệu suất ngắn hạn, TAVAX đã biến động +0.18% trong 1 giờ qua, -0.98% trong 24 giờ và -13.44% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Treehouse AVAX (TAVAX)

Vốn hóa thị trường $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Nguồn cung lưu thông 46.97K 46.97K 46.97K Tổng cung 46,967.45804865241 46,967.45804865241 46,967.45804865241

Vốn hoá thị trường hiện tại của Treehouse AVAX là $ 1.10M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của TAVAX là 46.97K, với tổng nguồn cung là 46967.45804865241. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.10M.