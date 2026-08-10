Giá Trava Finance hôm nay

Giá Trava Finance (TRAVA) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.96% trong 24 giờ qua. Tỷ giá TRAVA sang USD là $ 0 mỗi TRAVA.

Trava Finance hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 21,111, với nguồn cung lưu hành 4.75B TRAVA. Trong vòng 24 giờ qua, TRAVA được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.04616243, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, TRAVA biến động +0.29% trong giờ qua và +4.97% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Trava Finance (TRAVA)

Vốn hóa thị trường $ 21.11K$ 21.11K $ 21.11K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 21.11K$ 21.11K $ 21.11K Nguồn cung lưu thông 4.75B 4.75B 4.75B Tổng cung 4,745,402,992.914395 4,745,402,992.914395 4,745,402,992.914395

Vốn hoá thị trường hiện tại của Trava Finance là $ 21.11K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của TRAVA là 4.75B, với tổng nguồn cung là 4745402992.914395. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 21.11K.