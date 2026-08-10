Giá TORSY hôm nay

Giá TORSY (TORSY) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 4.15% trong 24 giờ qua. Tỷ giá TORSY sang USD là $ 0 mỗi TORSY.

TORSY hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 86,124, với nguồn cung lưu hành 602.52M TORSY. Trong vòng 24 giờ qua, TORSY được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.01363953, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, TORSY biến động -5.18% trong giờ qua và -7.24% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 1.14K.

Thông tin thị trường TORSY (TORSY)

Vốn hóa thị trường $ 86.12K$ 86.12K $ 86.12K Khối lượng (24H) $ 1.14K$ 1.14K $ 1.14K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 86.12K$ 86.12K $ 86.12K Nguồn cung lưu thông 602.52M 602.52M 602.52M Tổng cung 602,522,118.3875259 602,522,118.3875259 602,522,118.3875259

Vốn hoá thị trường hiện tại của TORSY là $ 86.12K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 1.14K. Nguồn cung lưu hành của TORSY là 602.52M, với tổng nguồn cung là 602522118.3875259. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 86.12K.