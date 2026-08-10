Giá Torch of Liberty hôm nay

Giá Torch of Liberty (LIBERTY) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00183707, biến động 0.70% trong 24 giờ qua. Tỷ giá LIBERTY sang USD là $ 0.00183707 mỗi LIBERTY.

Torch of Liberty hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 1,837,065, với nguồn cung lưu hành 1.00B LIBERTY. Trong vòng 24 giờ qua, LIBERTY được giao dịch trong khoảng từ $ 0.00183386 (thấp) đến $ 0.00185023 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.144727, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00183386.

Về hiệu suất ngắn hạn, LIBERTY biến động -0.00% trong giờ qua và -5.08% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 299.57.

Thông tin thị trường Torch of Liberty (LIBERTY)

Vốn hóa thị trường $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M Khối lượng (24H) $ 299.57$ 299.57 $ 299.57 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Torch of Liberty là $ 1.84M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 299.57. Nguồn cung lưu hành của LIBERTY là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.84M.