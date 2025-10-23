Thông tin giá theo USD của Tokeo (TOKE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.0127949 Cao nhất 24H $ 0.01350177 ATH $ 0.081304 Giá thấp nhất $ 0.00745933 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -1.82% Biến động giá (7 ngày) -10.01%

Giá thời gian thực của Tokeo (TOKE) là $0.01297556. Trong 24 giờ qua, TOKE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.0127949 và cao nhất là $ 0.01350177, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của TOKE là $ 0.081304, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00745933.

Về hiệu suất ngắn hạn, TOKE đã biến động -- trong 1 giờ qua, -1.82% trong 24 giờ và -10.01% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Tokeo (TOKE)

Vốn hóa thị trường $ 690.69K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.30M Nguồn cung lưu thông 53.23M Tổng cung 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Tokeo là $ 690.69K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của TOKE là 53.23M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.30M.