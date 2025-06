Tokenomics của tired of it all (TIRED) Khám phá thông tin chi tiết về tired of it all (TIRED), bao gồm nguồn cung token, mô hình phân bổ và dữ liệu thị trường theo thời gian thực. Tiền tệ USD

Thông tin tired of it all (TIRED) dev dumped and community took over. we r so tired of it all. Website chính thức: https://tiredofitall.xyz/ Mua TIRED ngay!

Tokenomics & phân tích giá tired of it all (TIRED) Khám phá tokenomics chính và dữ liệu giá tired of it all (TIRED), bao gồm vốn hóa thị trường, chi tiết nguồn cung, FDV và lịch sử giá. Tìm hiểu giá trị hiện tại và vị thế thị trường của token chỉ trong nháy mắt. Vốn hóa thị trường: $ 31.26K $ 31.26K $ 31.26K Tổng cung: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Nguồn cung lưu hành: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Giá trị pha loãng hoàn toàn): $ 31.26K $ 31.26K $ 31.26K Giá cao nhất: $ 0 $ 0 $ 0 Giá thấp nhất: $ 0 $ 0 $ 0 Giá hiện tại: $ 0 $ 0 $ 0 Tìm hiểu thêm về giá tired of it all (TIRED)

Tokenomics của tired of it all (TIRED): Giải thích chỉ số chính và các ứng dụng Hiểu rõ tokenomics của tired of it all (TIRED) là điều cần thiết để phân tích giá trị dài hạn, tính bền vững và tiềm năng của token. Chỉ số chính và phương thức tính toán: Tổng cung: Số lượng token TIRED tối đa đã hoặc sẽ được tạo. Nguồn cung lưu hành: Số lượng token hiện có trên thị trường và do người dùng nắm giữ. Nguồn cung tối đa: Giới hạn tối đa về tổng số lượng token TIRED có thể tồn tại. FDV (Giá trị pha loãng hoàn toàn): Được tính bằng giá hiện tại x nguồn cung tối đa, đưa ra dự báo về tổng vốn hóa thị trường nếu tất cả token đều được lưu hành. Tỷ lệ lạm phát: Phản ánh tốc độ ra mắt token mới, ảnh hưởng đến mức độ khan hiếm và xu hướng giá dài hạn. Tại sao những chỉ số này quan trọng đối với nhà giao dịch? Nguồn cung lưu hành cao = Thanh khoản lớn hơn. Nguồn cung tối đa giới hạn + Lạm phát thấp = Tiềm năng tăng giá dài hạn. Phân bổ token minh bạch = Tăng niềm tin vào dự án và giảm rủi ro kiểm soát tập trung. FDV cao với vốn hóa thị trường hiện tại thấp = Có tín hiệu bị định giá quá cao. Bây giờ bạn đã hiểu về tokenomics của TIRED, hãy khám phá giá token TIRED theo thời gian thực!

Dự đoán giá TIRED Bạn muốn biết xu hướng của TIRED? Trang dự đoán giá TIRED của chúng tôi kết hợp tâm lý thị trường, xu hướng lịch sử và chỉ báo kỹ thuật để cung cấp góc nhìn về tương lai. Xem dự đoán giá token TIRED ngay!

