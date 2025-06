Tiperian (TIP) là gì

" The first blockchain-based platform where you can tip social media influencers with crypto."

Nguồn tham khảo Tiperian (TIP) Website chính thức

Tokenomics của Tiperian (TIP)

Hiểu rõ tokenomics của Tiperian (TIP) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token TIP ngay!