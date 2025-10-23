Thông tin giá theo USD của this coin is so good (GLAZE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -0.34% Biến động giá (7 ngày) -6.87% Biến động giá (7 ngày) -6.87%

Giá thời gian thực của this coin is so good (GLAZE) là --. Trong 24 giờ qua, GLAZE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GLAZE là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, GLAZE đã biến động -- trong 1 giờ qua, -0.34% trong 24 giờ và -6.87% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường this coin is so good (GLAZE)

Vốn hóa thị trường $ 10.36K$ 10.36K $ 10.36K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 10.36K$ 10.36K $ 10.36K Nguồn cung lưu thông 999.56M 999.56M 999.56M Tổng cung 999,560,186.895351 999,560,186.895351 999,560,186.895351

Vốn hoá thị trường hiện tại của this coin is so good là $ 10.36K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GLAZE là 999.56M, với tổng nguồn cung là 999560186.895351. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 10.36K.