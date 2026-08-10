Giá TheSpaceShibaInu hôm nay

Giá TheSpaceShibaInu (ASTROID) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 3.75% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ASTROID sang USD là $ 0 mỗi ASTROID.

TheSpaceShibaInu hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 31,694, với nguồn cung lưu hành 998.83M ASTROID. Trong vòng 24 giờ qua, ASTROID được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, ASTROID biến động +0.41% trong giờ qua và -6.91% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường TheSpaceShibaInu (ASTROID)

Vốn hóa thị trường $ 31.69K$ 31.69K $ 31.69K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 31.69K$ 31.69K $ 31.69K Nguồn cung lưu thông 998.83M 998.83M 998.83M Tổng cung 998,826,549.240594 998,826,549.240594 998,826,549.240594

Vốn hoá thị trường hiện tại của TheSpaceShibaInu là $ 31.69K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ASTROID là 998.83M, với tổng nguồn cung là 998826549.240594. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 31.69K.