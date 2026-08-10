Giá Theros hôm nay

Giá Theros (THEROS) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.209594, biến động 1.36% trong 24 giờ qua. Tỷ giá THEROS sang USD là $ 0.209594 mỗi THEROS.

Theros hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 15,088,336, với nguồn cung lưu hành 71.99M THEROS. Trong vòng 24 giờ qua, THEROS được giao dịch trong khoảng từ $ 0.205505 (thấp) đến $ 0.2106 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.28505, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.17378.

Về hiệu suất ngắn hạn, THEROS biến động +0.08% trong giờ qua và +3.89% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 3.40K.

Thông tin thị trường Theros (THEROS)

Vốn hóa thị trường $ 15.09M$ 15.09M $ 15.09M Khối lượng (24H) $ 3.40K$ 3.40K $ 3.40K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 43.61M$ 43.61M $ 43.61M Nguồn cung lưu thông 71.99M 71.99M 71.99M Tổng cung 208,087,938.85153 208,087,938.85153 208,087,938.85153

Vốn hoá thị trường hiện tại của Theros là $ 15.09M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 3.40K. Nguồn cung lưu hành của THEROS là 71.99M, với tổng nguồn cung là 208087938.85153. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 43.61M.