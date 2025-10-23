Thông tin giá theo USD của Thermo Fisher xStock (TMOX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 530.58$ 530.58 $ 530.58 Giá thấp nhất $ 464.51$ 464.51 $ 464.51 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) +2.96% Biến động giá (7 ngày) +2.96%

Giá thời gian thực của Thermo Fisher xStock (TMOX) là $530.53. Trong 24 giờ qua, TMOX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của TMOX là $ 530.58, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 464.51.

Về hiệu suất ngắn hạn, TMOX đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và +2.96% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Thermo Fisher xStock (TMOX)

Vốn hóa thị trường $ 173.15K$ 173.15K $ 173.15K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 11.29M$ 11.29M $ 11.29M Nguồn cung lưu thông 326.37 326.37 326.37 Tổng cung 21,271.404323034 21,271.404323034 21,271.404323034

Vốn hoá thị trường hiện tại của Thermo Fisher xStock là $ 173.15K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của TMOX là 326.37, với tổng nguồn cung là 21271.404323034. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 11.29M.