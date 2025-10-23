Thông tin giá theo USD của Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 1.005 $ 1.005 $ 1.005 Thấp nhất 24H $ 1.015 $ 1.015 $ 1.015 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Cao nhất 24H $ 1.015$ 1.015 $ 1.015 ATH $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Giá thấp nhất $ 0.906552$ 0.906552 $ 0.906552 Biến động giá (1 giờ) +0.02% Biến động giá (1D) +0.15% Biến động giá (7 ngày) +0.04% Biến động giá (7 ngày) +0.04%

Giá thời gian thực của Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) là $1.01. Trong 24 giờ qua, THBILL được giao dịch với mức thấp nhất là $ 1.005 và cao nhất là $ 1.015, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của THBILL là $ 1.11, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.906552.

Về hiệu suất ngắn hạn, THBILL đã biến động +0.02% trong 1 giờ qua, +0.15% trong 24 giờ và +0.04% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

Vốn hóa thị trường $ 122.31M$ 122.31M $ 122.31M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 122.31M$ 122.31M $ 122.31M Nguồn cung lưu thông 121.06M 121.06M 121.06M Tổng cung 121,063,551.418062 121,063,551.418062 121,063,551.418062

Vốn hoá thị trường hiện tại của Theo Short Duration US Treasury Fund là $ 122.31M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của THBILL là 121.06M, với tổng nguồn cung là 121063551.418062. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 122.31M.