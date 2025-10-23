Thông tin giá theo USD của The Wizard of Buyback (WIZB)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 Cao nhất 24H $ 0 ATH $ 0.00113077 Giá thấp nhất $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.45% Biến động giá (1D) +1.63% Biến động giá (7 ngày) -6.28%

Giá thời gian thực của The Wizard of Buyback (WIZB) là --. Trong 24 giờ qua, WIZB được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WIZB là $ 0.00113077, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, WIZB đã biến động +0.45% trong 1 giờ qua, +1.63% trong 24 giờ và -6.28% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường The Wizard of Buyback (WIZB)

Vốn hóa thị trường $ 9.47K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 9.47K Nguồn cung lưu thông 999.54M Tổng cung 999,535,065.191958

Vốn hoá thị trường hiện tại của The Wizard of Buyback là $ 9.47K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WIZB là 999.54M, với tổng nguồn cung là 999535065.191958. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 9.47K.