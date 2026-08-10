Giá The White Wolf hôm nay

Giá The White Wolf (WOLF) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 78.80% trong 24 giờ qua. Tỷ giá WOLF sang USD là $ 0 mỗi WOLF.

The White Wolf hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 1,128,245, với nguồn cung lưu hành 100.00B WOLF. Trong vòng 24 giờ qua, WOLF được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, WOLF biến động +17.64% trong giờ qua và +251.60% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường The White Wolf (WOLF)

Vốn hóa thị trường $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Nguồn cung lưu thông 100.00B 100.00B 100.00B Tổng cung 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của The White Wolf là $ 1.13M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WOLF là 100.00B, với tổng nguồn cung là 100000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.13M.