Thông tin giá theo USD của The Surfing Frenchie (DALE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00162335$ 0.00162335 $ 0.00162335 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +2.63% Biến động giá (1D) +3.08% Biến động giá (7 ngày) -15.86% Biến động giá (7 ngày) -15.86%

Giá thời gian thực của The Surfing Frenchie (DALE) là --. Trong 24 giờ qua, DALE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của DALE là $ 0.00162335, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, DALE đã biến động +2.63% trong 1 giờ qua, +3.08% trong 24 giờ và -15.86% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường The Surfing Frenchie (DALE)

Vốn hóa thị trường $ 159.99K$ 159.99K $ 159.99K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 159.99K$ 159.99K $ 159.99K Nguồn cung lưu thông 998.77M 998.77M 998.77M Tổng cung 998,770,545.497261 998,770,545.497261 998,770,545.497261

Vốn hoá thị trường hiện tại của The Surfing Frenchie là $ 159.99K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DALE là 998.77M, với tổng nguồn cung là 998770545.497261. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 159.99K.