Thông tin giá theo USD của THE SUBSTANCE (DOSE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00007288 $ 0.00007288 $ 0.00007288 Thấp nhất 24H $ 0.00007706 $ 0.00007706 $ 0.00007706 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00007288$ 0.00007288 $ 0.00007288 Cao nhất 24H $ 0.00007706$ 0.00007706 $ 0.00007706 ATH $ 0.0010989$ 0.0010989 $ 0.0010989 Giá thấp nhất $ 0.00007288$ 0.00007288 $ 0.00007288 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -4.09% Biến động giá (7 ngày) -16.45% Biến động giá (7 ngày) -16.45%

Giá thời gian thực của THE SUBSTANCE (DOSE) là $0.00007348. Trong 24 giờ qua, DOSE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00007288 và cao nhất là $ 0.00007706, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của DOSE là $ 0.0010989, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00007288.

Về hiệu suất ngắn hạn, DOSE đã biến động -- trong 1 giờ qua, -4.09% trong 24 giờ và -16.45% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường THE SUBSTANCE (DOSE)

Vốn hóa thị trường $ 73.48K$ 73.48K $ 73.48K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 73.48K$ 73.48K $ 73.48K Nguồn cung lưu thông 1000.00M 1000.00M 1000.00M Tổng cung 999,999,686.255456 999,999,686.255456 999,999,686.255456

Vốn hoá thị trường hiện tại của THE SUBSTANCE là $ 73.48K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DOSE là 1000.00M, với tổng nguồn cung là 999999686.255456. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 73.48K.