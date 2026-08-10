Giá The Petros Token hôm nay

Giá The Petros Token ($TPT) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00219974, biến động 3.21% trong 24 giờ qua. Tỷ giá $TPT sang USD là $ 0.00219974 mỗi $TPT.

The Petros Token hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 151,732, với nguồn cung lưu hành 68.98M $TPT. Trong vòng 24 giờ qua, $TPT được giao dịch trong khoảng từ $ 0.00211597 (thấp) đến $ 0.00221679 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00599108, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00126925.

Về hiệu suất ngắn hạn, $TPT biến động +0.03% trong giờ qua và +0.06% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 209.06.

Thông tin thị trường The Petros Token ($TPT)

Vốn hóa thị trường $ 151.73K$ 151.73K $ 151.73K Khối lượng (24H) $ 209.06$ 209.06 $ 209.06 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 151.73K$ 151.73K $ 151.73K Nguồn cung lưu thông 68.98M 68.98M 68.98M Tổng cung 68,976,014.546562 68,976,014.546562 68,976,014.546562

Vốn hoá thị trường hiện tại của The Petros Token là $ 151.73K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 209.06. Nguồn cung lưu hành của $TPT là 68.98M, với tổng nguồn cung là 68976014.546562. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 151.73K.