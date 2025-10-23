Thông tin giá theo USD của The Orange Era (ORANGE)

Giá thời gian thực của The Orange Era (ORANGE) là --. Trong 24 giờ qua, ORANGE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ORANGE là $ 0.00484745, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, ORANGE đã biến động +0.57% trong 1 giờ qua, -2.11% trong 24 giờ và -8.82% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường The Orange Era (ORANGE)

Vốn hoá thị trường hiện tại của The Orange Era là $ 47.56K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ORANGE là 999.64M, với tổng nguồn cung là 999635898.73259. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 47.56K.