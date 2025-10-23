Thông tin giá theo USD của The Odor (ODOR)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00014086 Cao nhất 24H $ 0.00016002 ATH $ 0.00037921 Giá thấp nhất $ 0.00007735 Biến động giá (1 giờ) -0.14% Biến động giá (1D) +9.41% Biến động giá (7 ngày) +11.22%

Giá thời gian thực của The Odor (ODOR) là $0.00015897. Trong 24 giờ qua, ODOR được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00014086 và cao nhất là $ 0.00016002, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ODOR là $ 0.00037921, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00007735.

Về hiệu suất ngắn hạn, ODOR đã biến động -0.14% trong 1 giờ qua, +9.41% trong 24 giờ và +11.22% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường The Odor (ODOR)

Vốn hóa thị trường $ 77.75K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 133.60K Nguồn cung lưu thông 489.13M Tổng cung 840,458,468.6993265

Vốn hoá thị trường hiện tại của The Odor là $ 77.75K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ODOR là 489.13M, với tổng nguồn cung là 840458468.6993265. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 133.60K.