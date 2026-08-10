Giá The Nietzschean Dog hôm nay

Giá The Nietzschean Dog (RUSS) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 43.83% trong 24 giờ qua. Tỷ giá RUSS sang USD là $ 0 mỗi RUSS.

The Nietzschean Dog hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 18,078.84, với nguồn cung lưu hành 964.98M RUSS. Trong vòng 24 giờ qua, RUSS được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, RUSS biến động -1.31% trong giờ qua và -57.13% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường The Nietzschean Dog (RUSS)

Vốn hóa thị trường $ 18.08K$ 18.08K $ 18.08K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 18.08K$ 18.08K $ 18.08K Nguồn cung lưu thông 964.98M 964.98M 964.98M Tổng cung 964,977,746.995415 964,977,746.995415 964,977,746.995415

Vốn hoá thị trường hiện tại của The Nietzschean Dog là $ 18.08K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của RUSS là 964.98M, với tổng nguồn cung là 964977746.995415. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 18.08K.