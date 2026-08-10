Giá The Mountain hôm nay

Giá The Mountain (MOUNTAIN) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 3.43% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MOUNTAIN sang USD là $ 0 mỗi MOUNTAIN.

The Mountain hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 10,248.29, với nguồn cung lưu hành 965.41M MOUNTAIN. Trong vòng 24 giờ qua, MOUNTAIN được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00618145, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, MOUNTAIN biến động +1.76% trong giờ qua và -0.96% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường The Mountain (MOUNTAIN)

Vốn hóa thị trường $ 10.25K$ 10.25K $ 10.25K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 10.25K$ 10.25K $ 10.25K Nguồn cung lưu thông 965.41M 965.41M 965.41M Tổng cung 965,413,261.559043 965,413,261.559043 965,413,261.559043

Vốn hoá thị trường hiện tại của The Mountain là $ 10.25K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MOUNTAIN là 965.41M, với tổng nguồn cung là 965413261.559043. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 10.25K.