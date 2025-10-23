Thông tin giá theo USD của the most watched egg (EGG)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 Cao nhất 24H $ 0 ATH $ 0.0012292 Giá thấp nhất $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.32% Biến động giá (1D) +3.09% Biến động giá (7 ngày) -38.68%

Giá thời gian thực của the most watched egg (EGG) là --. Trong 24 giờ qua, EGG được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của EGG là $ 0.0012292, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, EGG đã biến động +0.32% trong 1 giờ qua, +3.09% trong 24 giờ và -38.68% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường the most watched egg (EGG)

Vốn hóa thị trường $ 15.23K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 15.23K Nguồn cung lưu thông 969.84M Tổng cung 969,839,403.068083

Vốn hoá thị trường hiện tại của the most watched egg là $ 15.23K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của EGG là 969.84M, với tổng nguồn cung là 969839403.068083. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 15.23K.