Thông tin giá theo USD của The Meerkat Meme (MEERKAT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00208666$ 0.00208666 $ 0.00208666 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -3.60% Biến động giá (7 ngày) +27.21% Biến động giá (7 ngày) +27.21%

Giá thời gian thực của The Meerkat Meme (MEERKAT) là --. Trong 24 giờ qua, MEERKAT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MEERKAT là $ 0.00208666, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, MEERKAT đã biến động -- trong 1 giờ qua, -3.60% trong 24 giờ và +27.21% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường The Meerkat Meme (MEERKAT)

Vốn hóa thị trường $ 34.32K$ 34.32K $ 34.32K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 34.32K$ 34.32K $ 34.32K Nguồn cung lưu thông 999.48M 999.48M 999.48M Tổng cung 999,482,631.15692 999,482,631.15692 999,482,631.15692

Vốn hoá thị trường hiện tại của The Meerkat Meme là $ 34.32K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MEERKAT là 999.48M, với tổng nguồn cung là 999482631.15692. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 34.32K.