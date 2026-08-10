Giá The Meek Shall Inherit The Earth hôm nay

Giá The Meek Shall Inherit The Earth (MEEK) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MEEK sang USD là $ 0 mỗi MEEK.

The Meek Shall Inherit The Earth hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 60,282, với nguồn cung lưu hành 9.90B MEEK. Trong vòng 24 giờ qua, MEEK được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, MEEK biến động -- trong giờ qua và 0.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường The Meek Shall Inherit The Earth (MEEK)

Vốn hóa thị trường $ 60.28K$ 60.28K $ 60.28K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 60.28K$ 60.28K $ 60.28K Nguồn cung lưu thông 9.90B 9.90B 9.90B Tổng cung 9,899,781,990.403452 9,899,781,990.403452 9,899,781,990.403452

Vốn hoá thị trường hiện tại của The Meek Shall Inherit The Earth là $ 60.28K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MEEK là 9.90B, với tổng nguồn cung là 9899781990.403452. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 60.28K.