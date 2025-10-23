Thông tin giá theo USD của the mascot of crypto (CANDLE)

Giá thời gian thực của the mascot of crypto (CANDLE) là --. Trong 24 giờ qua, CANDLE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CANDLE là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, CANDLE đã biến động +1.30% trong 1 giờ qua, +2.11% trong 24 giờ và -4.66% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường the mascot of crypto (CANDLE)

Vốn hoá thị trường hiện tại của the mascot of crypto là $ 5.80K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CANDLE là 998.75M, với tổng nguồn cung là 998748946.045438. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 5.80K.