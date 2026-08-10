Giá The Man from the Future hôm nay

Giá The Man from the Future (HENRY) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 2.40% trong 24 giờ qua. Tỷ giá HENRY sang USD là $ 0 mỗi HENRY.

The Man from the Future hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 10,354.63, với nguồn cung lưu hành 999.52M HENRY. Trong vòng 24 giờ qua, HENRY được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.0023663, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, HENRY biến động +0.12% trong giờ qua và +6.47% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường The Man from the Future (HENRY)

Vốn hóa thị trường $ 10.35K$ 10.35K $ 10.35K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 10.35K$ 10.35K $ 10.35K Nguồn cung lưu thông 999.52M 999.52M 999.52M Tổng cung 999,516,387.911489 999,516,387.911489 999,516,387.911489

Vốn hoá thị trường hiện tại của The Man from the Future là $ 10.35K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của HENRY là 999.52M, với tổng nguồn cung là 999516387.911489. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 10.35K.