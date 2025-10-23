Thông tin giá theo USD của THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00341605$ 0.00341605 $ 0.00341605 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.45% Biến động giá (1D) +1.67% Biến động giá (7 ngày) -3.86% Biến động giá (7 ngày) -3.86%

Giá thời gian thực của THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) là --. Trong 24 giờ qua, PUMPATHON được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của PUMPATHON là $ 0.00341605, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, PUMPATHON đã biến động +0.45% trong 1 giờ qua, +1.67% trong 24 giờ và -3.86% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON)

Vốn hóa thị trường $ 12.00K$ 12.00K $ 12.00K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 12.00K$ 12.00K $ 12.00K Nguồn cung lưu thông 999.42M 999.42M 999.42M Tổng cung 999,418,677.362392 999,418,677.362392 999,418,677.362392

Vốn hoá thị trường hiện tại của THE LONGEST PUMPFUN STREAM là $ 12.00K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của PUMPATHON là 999.42M, với tổng nguồn cung là 999418677.362392. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 12.00K.