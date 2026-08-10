Giá The Life of a Chud hôm nay

Giá The Life of a Chud (CHUD) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 18.54% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CHUD sang USD là $ 0 mỗi CHUD.

The Life of a Chud hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 29,846, với nguồn cung lưu hành 999.86M CHUD. Trong vòng 24 giờ qua, CHUD được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00123478, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, CHUD biến động +0.12% trong giờ qua và +27.74% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường The Life of a Chud (CHUD)

Vốn hóa thị trường $ 29.85K$ 29.85K $ 29.85K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 29.85K$ 29.85K $ 29.85K Nguồn cung lưu thông 999.86M 999.86M 999.86M Tổng cung 999,864,113.33546 999,864,113.33546 999,864,113.33546

Vốn hoá thị trường hiện tại của The Life of a Chud là $ 29.85K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CHUD là 999.86M, với tổng nguồn cung là 999864113.33546. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 29.85K.