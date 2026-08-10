Giá THE LEAK hôm nay

Giá THE LEAK (LEAK) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 23.96% trong 24 giờ qua. Tỷ giá LEAK sang USD là $ 0 mỗi LEAK.

THE LEAK hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 64,694, với nguồn cung lưu hành 1.00B LEAK. Trong vòng 24 giờ qua, LEAK được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, LEAK biến động -10.08% trong giờ qua và -- trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường THE LEAK (LEAK)

Vốn hóa thị trường $ 64.69K$ 64.69K $ 64.69K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 64.69K$ 64.69K $ 64.69K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của THE LEAK là $ 64.69K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của LEAK là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 64.69K.