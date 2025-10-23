Thông tin giá theo USD của The Last Job (QUIT)

Giá thời gian thực của The Last Job (QUIT) là --. Trong 24 giờ qua, QUIT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của QUIT là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, QUIT đã biến động +5.50% trong 1 giờ qua, -25.09% trong 24 giờ và +13.24% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường The Last Job (QUIT)

Vốn hoá thị trường hiện tại của The Last Job là $ 304.78K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của QUIT là 989.88M, với tổng nguồn cung là 989881290.731671. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 304.78K.