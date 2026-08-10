Giá The Great Squeeze hôm nay

Giá The Great Squeeze (SQUEEZE) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 17.61% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SQUEEZE sang USD là $ 0 mỗi SQUEEZE.

The Great Squeeze hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 537,400, với nguồn cung lưu hành 1.00B SQUEEZE. Trong vòng 24 giờ qua, SQUEEZE được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00202888, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SQUEEZE biến động -10.53% trong giờ qua và -29.59% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 4.18K.

Thông tin thị trường The Great Squeeze (SQUEEZE)

Vốn hóa thị trường $ 537.40K$ 537.40K $ 537.40K Khối lượng (24H) $ 4.18K$ 4.18K $ 4.18K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 537.40K$ 537.40K $ 537.40K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của The Great Squeeze là $ 537.40K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 4.18K. Nguồn cung lưu hành của SQUEEZE là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 537.40K.