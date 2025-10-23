Thông tin giá theo USD của The First Play (1ST)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -0.38% Biến động giá (7 ngày) -5.45% Biến động giá (7 ngày) -5.45%

Giá thời gian thực của The First Play (1ST) là --. Trong 24 giờ qua, 1ST được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của 1ST là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, 1ST đã biến động -- trong 1 giờ qua, -0.38% trong 24 giờ và -5.45% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường The First Play (1ST)

Vốn hóa thị trường $ 7.66K$ 7.66K $ 7.66K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 7.66K$ 7.66K $ 7.66K Nguồn cung lưu thông 999.46M 999.46M 999.46M Tổng cung 999,464,086.439976 999,464,086.439976 999,464,086.439976

Vốn hoá thị trường hiện tại của The First Play là $ 7.66K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của 1ST là 999.46M, với tổng nguồn cung là 999464086.439976. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 7.66K.