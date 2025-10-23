Thông tin giá theo USD của The Final Quarter (Q4)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00004111 Thấp nhất 24H $ 0.00005408 Cao nhất 24H ATH $ 0.00089243 Giá thấp nhất $ 0.00004111 Biến động giá (1 giờ) +2.14% Biến động giá (1D) -10.42% Biến động giá (7 ngày) -55.98%

Giá thời gian thực của The Final Quarter (Q4) là $0.00004797. Trong 24 giờ qua, Q4 được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00004111 và cao nhất là $ 0.00005408, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của Q4 là $ 0.00089243, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00004111.

Về hiệu suất ngắn hạn, Q4 đã biến động +2.14% trong 1 giờ qua, -10.42% trong 24 giờ và -55.98% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường The Final Quarter (Q4)

Vốn hóa thị trường $ 46.97K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 46.97K Nguồn cung lưu thông 999.79M Tổng cung 999,786,617.993534

Vốn hoá thị trường hiện tại của The Final Quarter là $ 46.97K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của Q4 là 999.79M, với tổng nguồn cung là 999786617.993534. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 46.97K.