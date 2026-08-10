Giá The Earn Bull hôm nay

Giá The Earn Bull (TEB) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 12.88% trong 24 giờ qua. Tỷ giá TEB sang USD là $ 0 mỗi TEB.

The Earn Bull hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 224,983, với nguồn cung lưu hành 998.46M TEB. Trong vòng 24 giờ qua, TEB được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, TEB biến động -1.16% trong giờ qua và -28.45% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 2.41K.

Thông tin thị trường The Earn Bull (TEB)

Vốn hóa thị trường $ 224.98K$ 224.98K $ 224.98K Khối lượng (24H) $ 2.41K$ 2.41K $ 2.41K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 224.98K$ 224.98K $ 224.98K Nguồn cung lưu thông 998.46M 998.46M 998.46M Tổng cung 998,464,527.04847 998,464,527.04847 998,464,527.04847

Vốn hoá thị trường hiện tại của The Earn Bull là $ 224.98K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 2.41K. Nguồn cung lưu hành của TEB là 998.46M, với tổng nguồn cung là 998464527.04847. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 224.98K.