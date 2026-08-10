Giá The Digital Dinar hôm nay

Giá The Digital Dinar (DINAR) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.133493, biến động 0.07% trong 24 giờ qua. Tỷ giá DINAR sang USD là $ 0.133493 mỗi DINAR.

The Digital Dinar hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 2,787,767, với nguồn cung lưu hành 20.99M DINAR. Trong vòng 24 giờ qua, DINAR được giao dịch trong khoảng từ $ 0.130325 (thấp) đến $ 0.134123 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.174264, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.123239.

Về hiệu suất ngắn hạn, DINAR biến động +0.38% trong giờ qua và +1.18% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 60.16K.

Thông tin thị trường The Digital Dinar (DINAR)

Vốn hóa thị trường $ 2.79M$ 2.79M $ 2.79M Khối lượng (24H) $ 60.16K$ 60.16K $ 60.16K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 2.79M$ 2.79M $ 2.79M Nguồn cung lưu thông 20.99M 20.99M 20.99M Tổng cung 20,994,983.04010334 20,994,983.04010334 20,994,983.04010334

Vốn hoá thị trường hiện tại của The Digital Dinar là $ 2.79M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 60.16K. Nguồn cung lưu hành của DINAR là 20.99M, với tổng nguồn cung là 20994983.04010334. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.79M.