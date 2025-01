The Dare (DARE) là gì

Welcome to The Dare Experience, a virtual reality (VR) journey that pushes the boundaries of psychological horror. Powered by advanced technologies, including Artificial Intelligence (AI) and VR, we aim to provide an immersive, realistic, and intimate experience for our users. This whitepaper provides a comprehensive overview of our project, outlining our vision, technology, and investment opportunities. • User: The user initiates the process by completing the MBTI test. • MBTI Test: Once the user completes the test, the results are sent to the AI system for analysis. • AI System: The AI system uses the test results to generate a personalized horror experience for the user. • Dare Experience: The Dare Experience then delivers this personalized VR horror experience to the user.

MEXC là sàn giao dịch tiền mã hoá hàng đầu được tin tưởng bởi hơn 10 triệu người dùng trên toàn thế giới. MEXC nổi tiếng với nhiều lựa chọn token nhất, niêm yết token nhanh nhất và phí giao dịch thấp nhất thị trường. Tham gia MEXC ngay để trải nghiệm thanh khoản hàng đầu và mức phí cạnh tranh nhất thị trường!

Nguồn tham khảo The Dare (DARE) Whitepaper Website chính thức