Thông tin giá theo USD của The book of SOL (SCRIPT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) -11.00% Biến động giá (7 ngày) -11.00%

Giá thời gian thực của The book of SOL (SCRIPT) là --. Trong 24 giờ qua, SCRIPT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SCRIPT là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SCRIPT đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và -11.00% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường The book of SOL (SCRIPT)

Vốn hóa thị trường $ 92.96K$ 92.96K $ 92.96K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 92.96K$ 92.96K $ 92.96K Nguồn cung lưu thông 699.94M 699.94M 699.94M Tổng cung 699,941,630.104524 699,941,630.104524 699,941,630.104524

Vốn hoá thị trường hiện tại của The book of SOL là $ 92.96K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SCRIPT là 699.94M, với tổng nguồn cung là 699941630.104524. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 92.96K.