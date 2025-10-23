Thông tin giá theo USD của The Bonk Prophecy (PROPHECY)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00156111$ 0.00156111 $ 0.00156111 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.41% Biến động giá (1D) -1.21% Biến động giá (7 ngày) -13.43% Biến động giá (7 ngày) -13.43%

Giá thời gian thực của The Bonk Prophecy (PROPHECY) là --. Trong 24 giờ qua, PROPHECY được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của PROPHECY là $ 0.00156111, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, PROPHECY đã biến động +0.41% trong 1 giờ qua, -1.21% trong 24 giờ và -13.43% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường The Bonk Prophecy (PROPHECY)

Vốn hóa thị trường $ 20.03K$ 20.03K $ 20.03K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 20.03K$ 20.03K $ 20.03K Nguồn cung lưu thông 954.26M 954.26M 954.26M Tổng cung 954,260,347.307629 954,260,347.307629 954,260,347.307629

Vốn hoá thị trường hiện tại của The Bonk Prophecy là $ 20.03K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của PROPHECY là 954.26M, với tổng nguồn cung là 954260347.307629. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 20.03K.