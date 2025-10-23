Thông tin giá theo USD của The Bitcoin Mascot (BITTY)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00430444 $ 0.00430444 $ 0.00430444 Thấp nhất 24H $ 0.00501798 $ 0.00501798 $ 0.00501798 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00430444$ 0.00430444 $ 0.00430444 Cao nhất 24H $ 0.00501798$ 0.00501798 $ 0.00501798 ATH $ 0.0200771$ 0.0200771 $ 0.0200771 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -1.86% Biến động giá (1D) -8.69% Biến động giá (7 ngày) -25.56% Biến động giá (7 ngày) -25.56%

Giá thời gian thực của The Bitcoin Mascot (BITTY) là $0.00431665. Trong 24 giờ qua, BITTY được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00430444 và cao nhất là $ 0.00501798, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BITTY là $ 0.0200771, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BITTY đã biến động -1.86% trong 1 giờ qua, -8.69% trong 24 giờ và -25.56% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường The Bitcoin Mascot (BITTY)

Vốn hóa thị trường $ 4.34M$ 4.34M $ 4.34M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 4.34M$ 4.34M $ 4.34M Nguồn cung lưu thông 999.35M 999.35M 999.35M Tổng cung 999,346,834.75141 999,346,834.75141 999,346,834.75141

Vốn hoá thị trường hiện tại của The Bitcoin Mascot là $ 4.34M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BITTY là 999.35M, với tổng nguồn cung là 999346834.75141. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 4.34M.