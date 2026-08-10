Giá The Big Trout hôm nay

Giá The Big Trout (BIGTROUT) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 4.48% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BIGTROUT sang USD là $ 0 mỗi BIGTROUT.

The Big Trout hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 17,045.61, với nguồn cung lưu hành 945.94M BIGTROUT. Trong vòng 24 giờ qua, BIGTROUT được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 51.71, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BIGTROUT biến động +0.12% trong giờ qua và -1.72% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường The Big Trout (BIGTROUT)

Vốn hóa thị trường $ 17.05K$ 17.05K $ 17.05K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 17.86K$ 17.86K $ 17.86K Nguồn cung lưu thông 945.94M 945.94M 945.94M Tổng cung 990,943,496.478482 990,943,496.478482 990,943,496.478482

Vốn hoá thị trường hiện tại của The Big Trout là $ 17.05K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BIGTROUT là 945.94M, với tổng nguồn cung là 990943496.478482. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 17.86K.